O concurso oferece vagas para um médico, um nutricionista e para um técnico em enfermagem. Também será formado um cadastro reserva com os cargos de agente de atividades gerais, atendente de unidade e fiscal sanitarista. A carga horária é de 20h ou 40h semanais e os salários variam de R$ 1.404,37 e R$ 17.201,48. As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de outubro.

Os interessados podem se inscrever através do site concursos.epbazi.com.br. A taxa de participação varia entre R$ 80,00 e R$ 150,00. O edital com todos os detalhes sobre o concurso também está no site.

A avaliação será feita através de prova escrita, mediante a aplicação de 40 questões objetivas, provavelmente no dia 21 de outubro de 2018.