Um Ford KA, com placas de Concórdia, foi arrombado na noite de quarta-feira, dia 12, na Rua Isidoro Maíto, no centro do município. Os ladrões quebraram o vidro do carona e furtaram uma bolsa com documentos pessoais da proprietária e uma mochila.

Ela registrou um Boletim de Ocorrência e de acordo com as informações repassadas aos policiais, o veículo foi estacionado no local por volta das 19:30h. A proprietária retornou ao veículo somente após às 21h.

Na bolsa furtada havia a Carteira de Identidade, CNH, Título de Eleitor, cartões de crédito do Banco do Brasil e Santander, R$ 150,00 e um talão de cheques do Banco do Brasil com quatro folhas em branco. Na mochila, que é azul, havia cadernos.