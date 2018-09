Uma mulher foi agredida com soco na nuca na noite de quarta-feira, dia 12, na Rua 1º de Maio, em Piratuba. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, o agressor seria um homem, que fugiu do local após a agressão.

O fato aconteceu por volta das 22:30h em uma casa. A PM foi ao local e a mulher relatou que houve um desentendimento. Além do soco ela também teria sido ofendida pelo agressor.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e os Bombeiros foram acionados posteriormente para avaliar a mulher.

Informações: Magronada.