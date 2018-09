Rádio Aliança vai transmitir as três noites de tríduo e a romaria do domingo

Inicia nesta quinta-feira, 13 de setembro, a programação da 55ª Romaria de Salete de Concórdia. A partir das 20h de hoje terá a primeira noite de procissão ao Santuário de Salete, com saída da rua João Suzin Marini, próximo à empresa Transportes Zonta.

O pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Frei José Idair Ferreira Augusto, diz que os preparativos para a Romaria no domingo, que deverá reunir em torno de 6 mil pessoas, iniciou há bastante tempo. O frei explica que Nossa Senhora da Salete é a padroeira dos agricultores e é uma santa bastante popular. “Ela é a rainha da reconciliação e da paz. Aqui no Sul do Brasil temos muito a devoção das pessoas que vão pedir saúde e paz. Isso faz parte do chamado universo do catolicismo popular”, afirma.

Na sexta-feira a procissão também será às 20h e no sábado inicia um pouco mais cedo, às 19h. No sábado também haverá encenação da aparição de Nossa Senhora da Salete e distribuição de pães.

A programação mais intensa acontece no domingo, 16 de setembro. A saída da procissão vai ser às 8h30, desta vez de frente da igreja matriz, até o Santuário de Salete. A missa campal está marcada para as 10h, às 14h haverá a oração do terço e às 15h a benção aos romeiros.

Transmissão da Aliança

A Rádio Aliança irá transmitir as três noites de tríduo e a Romaria que acontece no próximo domingo. A procissão que inicia às 8h30 do dia 16 de setembro, e a missa campal, a partir 10h, também terão transmissão aqui da Aliança.