A equipe concordiense nesta quarta-feira (12) encerrou sua participação no 58º JASC na quarta colocação, foi superada pela equipe de Blumenau por 2 a 0 no Ginásio do Sesi, em Caçador. O título da competição ficou com a equipe de Tubarão, seguido por Jaraguá e Blumenau.



A ACF desde o primeiro confronto na competição mostrou garra e muita qualidade, alcançou um dos objetivos que era estar entre os 4 melhores colocados da competição, e mostrou mais uma vez a força do futsal concordiense, que mesmo com plantel reduzido é possível fazer bonito e jogar de igual para igual com grandes equipes.



Agora as atenções retornam a divisão especial do catarinense, onde o próximo compromisso será contra a equipe de Joaçaba no dia 26 no ginásio da Unoesc, em Joaçaba, já o próximo jogo em Concórdia será no próximo dia 30 contra a equipe de Blumenau no ginásio do distrito de Planalto.





(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)