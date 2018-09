Este ano o festival conta com a novidade do palco 360°. A edição 2018 acontece nos dias 19, 20 e 21 de outubro.

Seguem abertas as inscrições para a 9ª edição do Concórdia em Dança

O Festival Concórdia em Dança, considerado um dos maiores e melhores eventos de Santa Catarina neste segmento, está na sua nona edição e acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de outubro na Rua Coberta. As inscrições estão abertas desde o dia 2 de agosto e o prazo se encerra no dia 21 de setembro. Este ano o evento terá o palco 360°, uma inovação da Administração Municipal.



A ideia do palco 360° foi concebida para provocar/instigar os grupos participantes, na pesquisa de novas abordagens de composição estética, espacial e coreográfica, direcionando-os a pesquisa de movimentações, formações e posicionamentos que fujam dos padrões do popular palco italiano, proporcionando à plateia um espetáculo surpreendente e incomum. Mas os grupos participantes não são obrigados a utilizar o formato 360º para suas obras e nem serão prejudicados por tal escolha, portanto, todos os grupos que já participaram nos formatos anteriores poderão novamente confirmar presença na edição deste ano. Toda estrutura do palco 360º contará com vídeo, que proporcionará a comissão julgadora (quando necessário) melhor visualização das obras que utilizarem tal conceito.



Na sua última edição, o evento reuniu mais de 400 bailarinos de diversas companhias representando municípios do sul do Brasil. Neste ano, o festival irá premiar o Grupo destaque do festival com troféu e premiação de R$ 5 mil, Melhor trabalho Coreográfico também com troféu e premiação de R$ 2,5 mil e Bailarino e Bailarina destaques com troféu e premiação de R$ 1,5 mil, cada um. Os gêneros que farão parte do Festival são: Ballet Clássico, Ballet Clássico de Repertório, Dança Contemporânea, Dança de Salão, Jazz, Danças Urbanas, Danças Populares e Estilo Livre.

A ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis no site da Prefeitura de Concórdia - www.concordia.atende.net – no banner do Concórdia em Dança, no rodapé da página principal.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)