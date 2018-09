Uma oportunidade para estar mais próximo dos cooperados, trocar ideias e divulgar os produtos e serviços da cooperativa. O Sicoob Crediauc participou de 5 a 9 de setembro da Femix, no Parque de Exposições de Concórdia. Durante os cinco dias do evento, muitas pessoas passaram pelo estande da cooperativa de crédito, no ginásio Tancredão.





Para a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, a Femix foi mais uma excelente oportunidade de aproximação com a comunidade regional. "O Sicoob Crediauc participa de vários eventos em toda a região. É mais uma maneira de estreitarmos nossas relações com os cooperados e de prospectarmos novos negócios. O atendimento personalizado é uma das marcas da nossa cooperativa e eventos como a Femix colaboram para que estejamos mais próximos do público e alinhados às suas necessidades", assinala Maria Luisa.





A presidente do Sicoob Crediauc enaltece a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Concórdia (CDL) pela organização da Femix. "Foi um evento muito bem organizado, muito bem pensado. Para o Sicoob Crediauc a participação foi muito positiva e atendeu todas as nossas expectativas. Parabenizamos a equipe da CDL pela iniciativa e pelos resultados que foram atingidos. A Femix mobilizou o público e movimentou a economia regional", acrescenta Maria Luisa Lasarim.





Segundo a Comissão Organizadora, a Femix contou com a participação de cerca de 150 empresas, divididas em 190 espaços pelas áreas externas e internas do Parque de Exposições. O evento recebeu mais de 70 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 13 milhões em negócios, mais do que o dobro do projetado antes da feira.

(PG Comunicação)