Ele teve suspeita de fratura no fêmur e no quadril

O acidente aconteceu por volta de 17:45h, na esquina entre as Ruas Luis Delfino e Arciso Colla, próximo à rótula da BRF, em Concórdia. Uma moto com placa do município e um caminhão com placas de Marau, RS, bateram. Com o impacto e a queda o motociclista sofreu ferimentos na perna esquerda e foi socorrido com suspeita de fratura no fêmur e no quadril.

Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento no local e conduziram o rapaz ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Ele estava sozinho na moto.

O trânsito ficou lento por cerca de 20 minutos. A Polícia Militar também esteve no local para apurar as causas do acidente e fazer a orientação de trânsito.