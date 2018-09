Cerca de 30 detentos que estão no Presídio Regional de Concórdia devem votar nas eleições do primeiro turno, marcadas para o dia sete de outubro. Todos eles estão no regime provisório, ou seja, que estão aguardando julgamento em todas as instâncias e, como não foram condenados através do trânsito e julgado, ainda não perderam os direitos civis, um deles é o de votar.



Para esses apenados, a Justiça Eleitoral irá disponibilizar uma urna eletrônica na unidade prisional de Concórdia para que esses detentos participem das eleições.