Ela é do Paraná e está no Hospital desde o final de semana

Mulher é internada com meningite viral em Concórdia

Uma mulher de 59 anos está internada desde segunda-feira, dia 10, no Hospital São Francisco em Concórdia, com meningite viral. A informação foi confirmada ao Jornalismo da Rádio Aliança pela Vigilância Epidemiológica da Gerência Regional de Saúde, nesta quarta-feira, dia 12. A paciente está em um leito normal e tem previsão de alta para a quinta-feira.

De acordo com as informações apuradas, a mulher é de Maringá, PR, e estaria em Concórdia visitando parentes. Ela teria apresentado os sintomas já na viagem e por isso a constatação é de que ela tenha contraído a meningite no Estado vizinho.

Conforme informações da Vigilância Epidemiológica, a mulher apresentava fortes dores de cabeça e fez uma consulta na noite de domingo. Ela foi medicada, mas voltou ao Hospital na madrugada de segunda-feira, pois além da dor de cabeça também estava com náuseas. Após passar por nova consulta e exames, foi constatado que ela estava com meningite viral. Ela foi internada, mas passa bem.

Este é o segundo caso registrado em Concórdia neste ano. Em junho um rapaz de 24 anos também foi internado no São Francisco com meningite viral.



Sobre a meningite:

A meningite é uma inflamação da meninge, membrana que reveste o cérebro, e, quando não diagnosticada precocemente e não tratada de forma correta, pode agravar o quadro do paciente. A doença pode ser causada por três fatores, vírus, bactérias e fungos. A meningite viral é a mais frequente e menos agressiva. Possui taxa de mortalidade bem menor e cura espontânea. Os principais sintomas são febre elevada e forte dor de cabeça.