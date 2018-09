O feriadão de comemoração ao Dia da Independência do Brasil foi de rally na região turística das cidades de Ipira e Piratuba. A Copa Scherer 4x4 Carbon Free realizou a sua terceira prova no ano, onde foram organizadas a quinta e a sexta etapas do campeonato no sábado, dia 8 de setembro. Os pilotos e navegadores das cidades que receberam a prova e também de Joaçaba e Capinzal foram os grandes destaques nos pódios das categorias Master, Graduado, Turismo/Jeep e Novatos.

Na categoria Master o piloto Leandro Riffel, de Piratuba, e o navegador Michael da Silveira Masson, de Capinzal, venceram as duas etapas da prova e agora lideram com folga o campeonato. Com 33 pontos de vantagem para o segundo colocado na classificação geral, a dupla tem deixado somente a poeira para os adversários.

"Estava tudo perfeito dentro da organização técnica. Também posso afirmar que foi a prova mais difícil na parte técnica para o navegador, com muito laço virtual e muita pegadinha. Foi uma prova com médias justas e com tempo muito bom, a galera animada, pena mesmo que veio pouca gente, mas convidamos a todos para nas próximas etapas estarem juntos e não desanimarem, porque o nosso esporte tem que crescer, tem que ir pra frente, tem que ficar cada vez maior para fomentar nossa amizade e o nosso amor pelo 4x4", afirma Leandro.

Em segundo lugar na Master ainda figurou o piloto de Piratuba, Dirceu Potrich, que compete ao lado do navegador de Caçador, Claudemir Hubner. "A etapa de Piratuba/Ipira foi uma prova muito bem elaborada, com as médias muito justas. Quem não veio perdeu um grande teste de navegação e pilotagem", comenta Dirceu.

Pela Graduados, a dupla de Joaçaba formada por pai piloto e filho navegador, Elói Petry e Naor Petry, também venceu as duas etapas da prova e está na liderança da competição, porém, apenas com seis pontos de vantagem para o segundo colocado. "A prova estava muito técnica, com médias compatíveis com o terreno e praticamente 100% do tempo em pistas com muitos balaios. Tudo isso exigiu muito dos navegadores e do carro, principalmente em retomadas de velocidade", aponta Naor.

Na categoria Turismo/Jeep, a dupla de Ipira, Cristiano Riffel e Mauro Ilhacos, garantiu o segundo lugar na prova. Com os resultados do sábado, a classificação geral da competição conta ainda com outras duas duplas da região brigando pelo título da categoria. Ari Tondin e André Tondin, dupla formada por pai e filho de Piratuba, lidera o campeonato com quatro pontos de vantagem para Guilherme Ody e Luiz Surdi, de Capinzal.

Na prova de Piratuba e Ipira, 12 carros brigaram pelo pódio da Novatos o navegador vencedor do dia foi Deivid Giacometi, de Capinzal, que compete ao lado do piloto Fábio Francisco Dalpaz, de Rio do Sul-SC. "Foi uma prova muito técnica, dificultando bastante para nós navegadores e principalmente na nossa categoria que não temos tanta experiência", diz Deivid.

Na categoria destinada aos iniciantes no esporte, um grid de 25 carros movimentou a competição até agora e apenas três pontos separam os dois primeiros colocados. Após três provas, Juliano Matzenbacher e André Felipe Hachmann, de Piratuba, lideram a categoria Novatos e agora buscam o título na última prova do ano que acontece em Joaçaba no dia 17 de novembro.

Confira abaixo os pódios completos da prova de Ipira/Piratuba:

PÓDIO MASTER (Piloto/Navegador)

1º Leandro Riffel (Piratuba-SC) e Michael da Silveira Masson (Capinzal-SC)

2º Dirceu Potric (Piratuba-SC) e Claudemir Hubner (Caçador-SC)

PÓDIO GRADUADOS (Piloto/Navegador)

1º Elói Petry e Naor Petry (Joaçaba-SC)

2º Lauro "Papael" Gomes (Itapema-SC) e Alexandre Rech (Caxias do Sul-RS)

PÓDIO TURISMO/JEEP (Piloto/Navegador)

1º Carlos Alberto Volpato (Tubarão-SC) e Maurício Ibrahim (Chapecó-SC)

2º Cristiano Riffel e Mauro Ilhacos (Ipira-SC)

3º Ari Tondin e André Tondin (Piratuba-SC)

4º Guilherme Ody e Luiz Surdi (Capinzal-SC)

PÓDIO NOVATOS (Piloto/Navegador)

1º Fábio Francisco Dalpaz (Rio do Sul-SC) e Deivid Giacometi (Capinzal-SC)

2º Alexandre Júnior Bilibio e Édipo Bonetti (Luzerna-SC)

3º Juliano Matzenbacher e André Felipe Hachmann (Piratuba-SC)

4º Camile Piccoli Hertz e Camila Beal (Fraiburgo-SC)

5º José Andrade Júnior e Bernardo Schaefer Andrade (Piratuba-SC)

(Fonte: Jornal A Comunidade)