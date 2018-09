A ambulância do SAMU de Concórdia está na oficina mecânica desde o último sábado, dia 08. O veículo apresentou problemas no radiador e precisou ser retirado de circulação. Desta forma, as ocorrências solicitadas à unidade do SAMU, estão sendo atendidas pelos Bombeiros Voluntários.

De acordo com informações repassadas pelos socorristas da SAMU, a ambulância deve ficar pronta até o fim de semana. Mesmo assim as pessoas podem ligar para o 192. Os atendentes recebem a ocorrência e repassam aos voluntários.