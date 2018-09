A adolescente de 14 anos que foi atropelada na manhã de segunda-feira, dia 10, no Bairro Nazaré, continua internada no Hospital São Francisco. De acordo com informações apuradas pela Rádio Aliança, ela sofreu fratura exposta na perna esquerda e deverá passar por cirurgia nesta quinta-feira, dia 13. A vítima segue estável e com medicação para controlar a dor.

O acidente aconteceu por volta das 7:30h da segunda-feira. A vítima foi atingida por um motociclista na faixa de pedestres da Rua 29 de Julho. Com o impacto, a jovem foi arremessada para o outro lado da rua. O condutor da motocicleta também sofreu ferimentos.