Um homem de iniciais S. J. P relatou, na Delegacia de Concórdia, que foi vítima de um golpe via rede social. Ele explicou aos policiais que recebeu um convite no Facebook e foi adicionado no WhatsApp por uma pessoa que parecia ser conhecida dele. Após aceitar o convite de amizade, o golpista invadiu a sua conta no aplicativo de conversas, entrou em contato com seus amigos cadastrados e começou a pedir dinheiro, como se fosse o dono do perfil do Whatsapp.

De acordo com o relato feito no Boletim de Ocorrência, vários amigos haviam recebido o pedido de dinheiro emprestado. S. J. P. explicou que não conhece o autor da tentativa de estelionato. Ele não soube informar se alguém efetuou algum depósito.

A Polícia Civil vai investigar o caso.