O fato ocorreu no Fórum de Capinzal

Uma mulher foi presa na noite desta terça-feira (11) durante audiência no Fórum da Comarca de Capinzal. No local policiais militares foram informados que durante audiência de instrução e julgamento envolvendo a autora dos fatos, de iniciais S.F.L.K., a mesma teria ameaçado as testemunhas.

Durante sua oitiva na sala de audiências, na presença do Ministério Público e do Juiz de Direito, a autora esmurrou a mesa e através de gritos tentou amedrontar e causar tumulto na sala de audiências, fatos estes narrados pela autoridade judiciária de acordo com o Termo de Audiência. Diante disso, a guarnição deu voz de prisão à feminina.





A autora dos fatos teve uma crise nervosa e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico no Hospital Nossa Senhora das Dores de Capinzal, e, após sua liberação, foi conduzida a Delegacia de Polícia Civil de Joaçaba para procedimentos cabíveis.

Não foi revelado detalhes sobre a audiência em questão.

Fonte: Rádio Capinzal