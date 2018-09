O tenente coronel Sérgio Vargas, comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar, participou do Programa Mesa Redonda da Rádio Aliança, desta quarta-feira, dia 12, para divulgar a Campanha Natal Solidário, que chega à quarta edição neste ano. A ação consiste na arrecadação de brinquedos para doação às crianças carentes de Concórdia.

Vargas informou que a PM terá um ponto de coleta de brinquedos na Rua Coberta, no dia 12 de outubro, durante o evento Criança Feliz Aliança. “Fizemos esta parceria com a Rádio Aliança e vamos aproveitar o evento, que reúne muitas crianças e familiares, para arrecadar os brinquedos. Quem puder colaborar leve aquele brinquedo que não é mais utilizado pelos filhos, que com certeza vai fazer a alegria de outras crianças também. Todo o material doado será distribuído para crianças carentes”, explica o tenente coronel.

A PM fará a entrega dos brinquedos no mês de dezembro. “A gente ainda vai definir os bairros beneficiados. Temos parceiros que participam do projeto Natal Solidário da PM, que nos passam informações e nos dão a realidade exata de cada local e a partir disso a gente vai determinar onde serão distribuídos os brinquedos”, comenta Vargas.

Ainda segundo o coronel, o objetivo é aproximar a PM da comunidade. “Nosso trabalho é garantir a segurança, fazer o trabalho preventivo e repressivo, mas também entendemos que ações sociais com esta nos aproximam da comunidade. É muito importante contribuir e o projeto já tem três anos e deu certo. As pessoas ajudam, fazem as doações e com esta iniciativa a gente, com certeza, faz o Natal de muitas crianças, mais feliz”, argumenta.