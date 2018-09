Confronto é contra a equipe do Blumenau, no fim da tarde desta quarta-feira, dia 12.

Nesta terça-feira (11) a equipe concordiense honrou a camisa e as cores do município e com garra o jovem grupo da ACF fez uma grande partida contra a equipe de Jaraguá do Sul, e após empate em 1 a 1 no tempo normal e prorrogação a decisão foi aos pênaltis, e terminou com vitória dos adversários pelo placar final de 4 a 2, já que não foi necessária a cobrança do último pênalti por Concórdia.



Uma partida digna de semifinal, esse foi o clássico entre Concórdia e Jaraguá do Sul, as equipes durante toda a partida criaram boas chances e demonstraram em quadra a qualidade do futsal catarinense, tirando o fôlego da torcida presente no ginásio do Sesi, em Caçador.



No tempo normal o gol concordiense foi marcado por Tainan aos 11 minutos da etapa complementar, já nos pênaltis Assis e Mayco balançaram as redes, Buguinha e João tiveram suas cobranças defendidas, o goleiro concordiense Pedro defendeu a penalidade de Oitomeia na terceira cobrança dos adversários.



Nesta quarta-feira (12) às 18h45min a ACF disputará a medalha de bronze contra a equipe de Blumenau.





(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)