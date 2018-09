O Ginásio Rozendo Lima, em Florianópolis, será a sede do Final Four do Campeonato Estadual Sub-19 Masculino, nos dias 25 e 26 de setembro. Os quatro finalistas da competição foram definidos no início do mês em dois quadrangulares finais os quais ADIEE / Avaí (Florianópolis), AABJ (Joinville), ACOB (Concórdia) e AJAB (Jaraguá do Sul) conquistaram suas classificações. As semifinais serão no dia 25 entre AABJ vs ACOB (19h) e ADIEE vs AJAB (20h30). No dia seguinte, os derrotados disputam o bronze enquanto os vencedores disputam o título, também às 19h e 20h30, respectivamente. Ambos com transmissão ao vivo pelo Facebook da FCB.

As semifinais foram disputadas no Ginásio Artenir Werner, em Rio do Sul (Grupo D), e no Silveirão, em Concórdia (Grupo E). No Grupo D, ADIEE, AABJ, Projeto Escola de Basquete (donos da casa) e ABAVI (Balneário Camboriú) disputaram as duas vagas que ficaram com os dois primeiros, com a ADIEE líder da chave e mantendo sua invencibilidade.

Já no Grupo E, a ACOB venceu suas três partidas e passou em primeiro da chave, seguindo para o Final Four com campanha de oito vitórias e uma derrota. Além disso, a AJAB garantiu vaga em mais uma fase final masculina após vencer os estaduais Sub-17 e Sub-15. Independente São José e APAB Blumenau foram as outras equipes do grupo e terminaram em 3º e 4º lugar, respectivamente.

(Fonte: Ascom/Federação Catarinense de Basquetebol)