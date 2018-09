Uma empresa de Concórdia sofreu o golpe do cheque clonado nesta semana. O presidente da APAE, Mauro Kron, comenta que foi informado na manhã desta terça-feira, 11 de setembro, que havia sido feito um pagamento com um cheque da escola no valor de R$ 980,00 e não havia dinheiro disponível na conta corrente.

O presidente alerta que a APAE possui cheque, mas é usado eventualmente. A maioria dos pagamentos é feito via boleto ou transferência bancária. “Quando realizamos pagamentos com cheque ele é carimbado na frente e no verso e, além disso, leva a assinatura do presidente e do tesoureiro”, destaca Kron. O cheque em questão não possui assinatura legível e a APAE não tem esta conta corrente na Caixa Econômica (ver foto).

Mauro Kron diz que a APAE fará registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia para que se investigue quem está efetuando pagamentos no comércio local com cheque clonado em nome da escola. “Infelizmente esse empresário foi lesado e não sabemos se há mais casos assim. É importante que o pessoal do comércio saiba que a APAE não faz pagamentos com cheques”, alerta o presidente.