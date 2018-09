Desde o último dia 5 de setembro, a Administração Municipal executa o Programa + Por Você Urbanismo, que é uma espécie de força tarefa, que concentra o trabalho para atender pequenas e médias demandas da comunidade. O bairro Salete foi o primeiro contemplado e os serviços seguem em andamento nesta semana. Na noite de segunda-feira, 10 de setembro, a equipe de governo, o prefeito Rogério Pacheco e vereadores, participaram de um encontro com a comunidade, realizado no Centro Comunitário do Santuário da Salete. O objetivo foi dar detalhes sobre o programa e fazer uma espécie de prestação de contas das ações realizadas.



Foi uma oportunidade de aproximação entre governo e comunidade. Todas as demandas foram ouvidas e encaminhadas as pastas responsáveis. Grande parte dos pedidos serão atendidos em breve, alguns com encaminhamentos imediatos. O encontro com os moradores será repetido nos demais bairros que receberão o programa. No roteiro, o próximo será o Primavera e na sequência o Vista Alegre. Como o Salete recebeu o programa piloto, a formatação e incrementos podem ocorrer nas próximas ações. A equipe da prefeitura só irá seguir para o próximo bairro, quando tiver atendido 100% das ruas do Salete.



O prefeito Rogério Pacheco destacou que esta proximidade do governo com a população é uma proposta que vem do Plano de Governo, bem como ações conjuntas com as demais secretarias. Dessa forma, além de receber os serviços de infraestrutura, os moradores também poderão se beneficiar de outras ações, que serão diversificadas em cada bairro. No Salete, na quarta-feira, 12, haverá uma ação da equipe da Secretaria de Saúde, em frente ao posto. Com uma tenda especial, profissionais estarão à disposição para atender a população e repassar informações preventivas. Na quinta-feira, 13, a equipe da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema, fará o recolhimento de lixo eletrônico nas principais ruas. Na educação, serão realizadas palestras educativas/ambientais aos alunos da escola municipal.



Sobre o Programa



Concentrar a força de trabalho e passar em 100% das ruas de cada bairro, realizando pequenas demandas, que deixarão o município mais bonito. Este é o objetivo do Programa + Por Você Urbanismo. Os serviços contemplam tapa buracos, pinturas, melhorias em calçadas, sinalizações, troca de lâmpadas, roçadas, capinas, embelezamento de canteiros, patrolamento, britagem, compactação, dentre outros. O primeiro bairro contemplado é o Salete, na sequência Primavera e Vista Alegre. Outros bairros serão anunciados em posterior roteiro.

(Fonte: Edila Gracieli Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)