Cristiane Santos duelou com Marine Lima / Foto: Artur Meninea/Gshow

Marine Lima, de Catanduvas, vence mais uma batalha e segue no The Voice Brasil

Marine Lima, de Catanduvas, venceu mais uma batalha e segue no The Voice Brasil. A cantora participou do programa na noite desta segunda-feira, 10.

Marine, que é do time Ivete, duelou com Cristiane Santos, do time Brown. Cristiane cantou o hit “Sereia”, de Lulu Santos. “Obrigado pela delicadeza que você emprestou a essa canção”, elogiou o roqueiro. Por sua vez, Marine interpretou a clássica “Cryin'”, da banda Aerosmith. “Ela é muito focada”, afirmou a técnica Ivete.

Marine foi a mais votada pelo público e passou para a próxima fase com 55,58% dos votos.

Fonte: Eder Luiz