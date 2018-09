Jair Bolsonaro (PSL) lidera a disputa pela Presidência da República com 24% das intenções de voto, oscilando dois pontos percentuais para mais, segundo pesquisa Datafolha divulgada na noite desta segunda-feira, 10 de setembro.

Na segunda colocação na pesquisa, Ciro Gomes (PDT) subiu três pontos percentuais em relação ao último levantamento, de 10% para 13%. Marina Silva (Rede) caiu de 16% para 11%. Geraldo Alckmin (PSDB) subiu de 9% para 10%. A pesquisa usou o nome de Fernando Haddad como candidato do PT no questionário. O petista subiu de 4% para 9%. João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles subiram de 2% para 3%. Alvaro Dias (Podemos) caiu de 4% para 3%.

Guilherme Boulos (PSOL), Vera Lúcia (PSTU) e Cabo Daciolo (Patriota) permaneceram com 1%. João Goulart Filho (PPL) ficou com 0%. Eymael (DC) não pontou na pesquisa. Brancos e nulos caíram de 22% para 15%. Não sabem ou não responderam subiu de 6% para 7%.

Essa é a primeira pesquisa de intenção de voto para presidente da República realizada após Bolsonaro ser esfaqueado em ato de campanha em Minas Gerais, na última quinta-feira, seis. Esse levantamento também não traz o nome de Luiz Inácio Lula da Silva como um dos concorrentes. No dia 31 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro de candidatura do petista com base na Lei da Ficha Limpa. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá.

Rejeição

Quando os participantes da pesquisa foram questionados em quais candidatos não votariam de jeito nenhum, os presidenciáveis pontuaram da seguinte forma:

Jair Bolsonaro (PSL): 43%

Marina Silva (Rede): 29%

Geraldo Alckmin (PSDB): 24%

Fernando Haddad (PT): 22%

Ciro Gomes (PDT): 20%

Cabo Daciolo (Patriota): 19%

Vera Lúcia (PSTU): 19%

Eymael (DC): 18%

Guilherme Boulos (PSOL): 17%

Henrique Meirelles (MDB): 17%

João Goulart Filho (PPL): 15%

João Amoêdo (NOVO): 15%

Alvaro Dias (Podemos): 14%

Rejeitam todos/Não votariam em nenhum: 5%

Votariam em qualquer um/Não rejeitam nenhum: 2%

Não sabem/não responderam: 6%

Segundo turno

O instituto Datafolha também verificou os seguintes cenários de segundo turno:

- Marina Silva (Rede) 43% x 37% Jair Bolsonaro (PSL) Brancos e nulos: 18% - Não souberam ou não responderam: 2%

- Ciro Gomes (PDT) 39% x 35% Geraldo Alckmin (PSDB) Brancos e nulos 23% - Não souberam ou não responderam 3%

- Geraldo Alckmin (PSDB) 43% x 34% Jair Bolsonaro (PSL) Brancos e nulos 20% - Não souberam ou não responderam 3%

- Marina Silva (Rede) 38% x 37% Geraldo Alckmin (PSDB) Brancos e nulos 23%- Não souberam ou não responderam 2%

- Ciro Gomes (PDT) 45% x 35% Jair Bolsonaro (PSL) Brancos e nulos 17% - Não souberam ou não responderam 3%

- Geraldo Alckmin (PSDB) 43% x 29% Fernando Haddad (PT) Brancos e nulos 25% - Não souberam ou não responderam 3%

- Ciro Gomes (PDT) 41% x 35% Marina Silva (Rede) Brancos e nulos 22% - Não souberam ou não responderam 2%.

- Fernando Haddad (PT) 39% x 38% Jair Bolsonaro (PSL) Brancos e nulos 20% - Não souberam ou não responderam 3%

Margem de erro: dois pontos percentuais para mais ou para menos

Registro da pesquisa no TSE: BR 02376/2018

Fonte: Diário Catarinense