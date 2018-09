O motorista de um veículo com placas de Ouro tentou fugir de abordagem policial em Piratuba e acabou sendo apreendido em Capinzal. A ocorrência foi registrada no final da noite desta segunda-feira, dia 10.



Segundo informações, a guarnição realizava rondas na área central de Piratuba. Por volta das 23:30h um Monza, placa CBE-6216 de Ouro, não obedeceu uma ordem de parada e fugiu em direção a Capinzal pela SC-150.



A PM de Capinzal foi comunicada e montou uma barreira policial na chegada do município. O motorista do Monza percebeu e parou um pouco antes, no pátio de uma empresa, onde os policiais fizeram a abordagem.



Os policiais constataram que o condutor de iniciais A.S.A.S. de aproximadamente 23 anos estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de um mês. Ele acabou recusando o teste de bafômetro. Também foi constatado que o veículo estava com o licenciamento atrasado, além dos pneus lisos e com o cano de descarga quebrado.



Diante dos fatos, as multas cabíveis foram aplicadas e o veículo foi apreendido. O condutor foi liberado.

Informações - Rádio Capinzal