A Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso recebeu na segunda-feira, dia 10, as primeiras informações sobre o estupro ocorrido na madrugada de sexta-feira, dia 07, em um loteamento próximo a FACC, na Rua Anita Garibaldi. Os policiais irão ouvir a vítima, uma jovem de 18 anos, que a princípio foi violentada por dois homens que estavam com ela e outros amigos bebendo e ouvindo música no local.

O primo da jovem, que estava junto, tentou evitar o estupro e também foi agredido, indo parar no hospital. O caso terá acompanhamento dos investigadores da DIC- Divisão de investigação Criminal, pois se trata de um crime grave.

Não está descartada a possibilidade de também ter ocorrido um roubo, tento em vista que as roupas da mulher e sua bolsa com um celular foram levados pelos suspeitos.