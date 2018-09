Um motociclista de 32 anos ficou ferido após um atropelamento de animal silvestre na noite da segunda-feira, dia 10. O acidente ocorreu por volta das 20hs, no Km 16 da Rodovia SC-283, próximo à entrada de acesso a empresa Kerber Mix em Fragosos, Concórdia.

Segundo informações apuradas pela Aliança, o motociclista conduzia uma moto Honda CG 150 placa de Concórdia. Ao colidir contra um animal, acabou caindo e sofrendo ferimentos pelo corpo e suspeita de traumatismo craniano. Após atendimento no local por uma equipe dos Bombeiros Voluntários ele foi encaminhado para atendimento no Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.