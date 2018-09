Várias soluções foram disponibilizadas no espaço multiuso do Sebrae/SC, na última semana, durante a Feira de Grandes Negócios - FEMIX 2018, em Concórdia. Entre as atividades em destaque esteve a sessão de negócios que possibilitou apresentar produtos ou serviços, trocar contato e conhecimentos técnicos entre empresários e profissionais de diferentes setores da economia, fomentando prospecção de novos mercados.

Concebido como instrumento de estímulo e fomento de parcerias, o evento atende a uma necessidade de integração empresarial entre os segmentos da indústria, comércio e serviços de uma mesma região. “Foi uma oportunidade de ampliar as possibilidades de geração de negócios entre os próprios expositores. Com isso, foi possível a criação de uma rede de relacionamento que fortalece os resultados do grupo de empresários, pois oportunizou potencializar a divulgação dos diferenciais das empresas, bem como dos produtos e serviços disponíveis”, destacou o analista técnico do Sebrae/SC, Eduardo Sganzerla.

O Sebrae/SC também disponibilizou consultorias gratuitas sobre planejamento estratégico, marketing e vendas, finanças, startups e inovação. Além disso, ofereceu espaço em parceria com a Associação Brasileira de Franchising que promoveu diversão no game de franquias. O jogo permitiu diversão e conhecimento, proporcionando ao público de todas as idades viver a experiência de gerenciar uma franquia.

Outra atividade em evidência foi a Sala do Empreendedor, disponibilizada pelo Sebrae/SC e Prefeitura – mais uma ação do Programa Cidade Empreendedora. “Lá, os futuros empreendedores tiveram a oportunidade de obter orientações sobre abertura, funcionamento e formalização de empresas de forma simples e facilitada. Os microempreendedores individuais (MEIs) participaram de capacitações e receberam orientações sobre diversos aspectos que envolvem a categoria jurídica”, observa Eduardo.

O coordenador regional oeste do Sebrae/SC, Enio Albérto Parmeggiani, lembra que o Sebrae vem participando de todas as edições da FEMIX nos últimos anos, visando oferecer informação, formação e oportunidades de negócios. “É uma excelente oportunidade, junto à Câmara de Dirigentes Lojistas de Concórdia (CDL), de facilitar o acesso ao mercado com a linha de apoio técnico do Sebrae. Várias soluções estiveram à disposição e a participação o público ficou dentro das expectativas. Cada vez mais os empresários e profissionais que pretendem investir em um negócio procuram qualificação e oportunidades para inovar. Essa é, sem dúvida, a razão do sucesso dos negócios em nossa região que se destaca pelo empreendedorismo”, finaliza.

Promovida pela CDL Concórdia, a FEMIX contou com a participação de aproximadamente 150 empresas em 190 espaços distribuídos pelas áreas externas e internas do Parque.

(Fonte: MB Comunicação)