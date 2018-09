Uma mulher ficou ferida ao cair de um trator, no interior de Concórdia. O fato foi registrado em uma propriedade rural, no Distrito de Presidente Kennedy, interior de Concórdia. O acidente aconteceu quando a vítima, de 50 anos, teria tentado subir no trator e o operador teria dado arrancada e iniciado o movimento com o equipamento.



Apesar do susto, a vítima sofreu uam torção no joelho esquerdo. Após a queda, a vítima foi conduzida para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)