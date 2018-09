A Associação Concordiense de Futsal está na semifinal dos Jogos Abertos de Santa Catarina. A equipe concordiense venceu Curitibanos pelo placar de 4 a 3 pelas quartas de finais, na tarde desta segunda-feira, dia 10. O time da ACF, que é o atual campeão dos Jasc, agora aguarda a definição do adversário da semifinal, no confronto entre Jaraguá do Sul e Imbituba, que se enfrentam na noite desta segunda-feira, dia 10.