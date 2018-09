Policiais rodoviários federais apreenderam por volta das 15h de hoje (segunda), na BR 153 em Vargem Bonita, cerca de 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O motorista foi preso.

A carga estava em uma carreta Mercedes-Benz com placas de Palotina/PR, abordada durante fiscalização de rotina no quilômetro 56 da rodovia. Ao perceber que seria fiscalizado, o motorista saltou do veículo e tentou fugir correndo, mas foi alcançado e preso.

Ao abrir o compartimento de carga, os agentes encontraram aproximadamente 600 caixas de cigarros contrabandeados. Segundo a Receita Federal, o produto está avaliado em um milhão e meio de reais.

O motorista, paranaense de 34 anos, disse que o destino da carga seria o Rio Grande do Sul. Ele foi levado à Polícia Federal, onde responderá por contrabando. Os cigarros e a carreta seguiram para o depósito da Receita Federal em Joaçaba.

(Fonte: Nucom/PRF)