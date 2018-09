Justiça Eleitora realiza treinamentos com 1.137 mesários em Concórdia

A Justiça Eleitoral já está realizando treinamento com os mesários que vão atuar nas eleições de outubro nos municípios que pertencem a 9ª e 90ª zonas eleitorais, ambas sediadas em Concórdia. Ao todo, são 1.137 mesários que vão estar atuando nos locais de votação, no dia sete do próximo mês.



Pela 9ª Zona Eleitoral, são 596 mesários, que iniciaram os treinamentos na úlima quinta-feira, dia seis, em Alto Bela Vista. Na segunda-feira, dia 10, os trabalhos foram realizados em Presidente Castello Branco. Para os mesários de Concórdia, o treinamento será realizado nesta terça, quarta e quinta-feira. Por fim, em Peritiba, na sexta-feira, dia 14.



Já o trabalho de treinamento dos mesários da 90ª Zona Eleitoral iniciou nesta segunda-feira, dia 10, em Concórdia. Nesta terça-feira, dia 11, será em Arabutã.