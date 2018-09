Vítima conduzia motocicleta, com placa de Concórdia.

Motociclista ferido em colisão no trevão do Irani

Um motociclista ficou ferido em colisão entre carro e moto, ocorrido na tarde desta segunda-feira, dia 10, no trevão do Irani. A colisão ocorreu por volta das 13h20 e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.



A vítima, de iniciais L.F.B.F, de 19 anos, pilotava a moto com placa de Concórdia, que colidiu contra uma Fiat Strada, placas de Chapecó. Os dois ocupantes do carro não se feriram.



O motociclista foi atendido com escoriações no braço e perna esquerdo e conduzido para avaliação médica no Pronto Atendimento de Irani.