O Estadual Sub-10 conheceu seus primeiros finalistas neste final de semana. A chave N já conhece seus classificados. Pela chave O, turno inicio no sábado. Jogo de volta acontece no fim de setembro.



Pela chave N em Jaraguá do Sul, as equipes do Jaraguá Futsal e Expressivo se garantiram no quadrangular final do Estadual LCF Sub-10. A equipe de Jaraguá somou 15 pontos com 5 vitórias e apenas 1 derrota nesta fase. Jà o Expressivo somou 10 pontos com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.



As equipes da Apaca Concórdia e ACF Concórdia se despedem da competição somando 7 e 3 pontos respectivamente.

Pela chave O, aconteceu no sábado em Chapecó a primeira rodada com a equipe do Apach/CRC assumindo a primeira colocação com 9 pontos em 3 jogos. Na segunda colocação, a equipe do Marista somando 6 pontos. A equipe da Apaf Guaraciaba soma 3 pontos, enquanto que a AAPF Palmitos não somou pontos.



O returno da chave acontece no próximo 29 de setembro na cidade de Guaraciaba, As duas primeiras classificadas se juntam a Jaraguá e Expressivo.



A fase final do Estadual está marcada para o dia 10 de novembro.



(Fonte: Ascom/LCF)