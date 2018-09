O Tribunal de Justiça de Santa Catarina aumentou a pena para um dos acusados de homicídio e tentativa de homicídio, ocorrido em Concórdia. A decisão foi divulgada no último dia 28. Com isso, o acusado Antônio Rodrigues passou a ter sua pena de 32 anos e oito meses de prisão pela morte de Everton Gomes e tentativa de homicídio de Lauri Gonçalves de Cândido, ocorrido em dezembro de 2016.



Até então, Rodrigues havia sido condenado em primeira instância a uma pena de 24 anos e dois meses de prisão, em regime inicial fechado. Esse julgamento ocorreu no ano passado. Desde então, o réu recorreu ao Tribunal de Justiça pedindo a anulação do julgamento e a diminuição da pena do acusado. Já o MPSC manifestou-se contrário aos pedidos da defesa e recorreu pelo aumento da pena. Uma das justificativas é que a vítima do crime deixou a esposa e quatro filhos órfãos.



O crime aconteceu no dia 17 de dezembro de 206 na rua Marcelino Ramos, bairro Imperial. Dois homens foram esfaqueados em um bar. Everton Gomes morreu, enquanto que Lauri Gonçalves de Cândido sobreviveu por ter sido socorrido por populares e recebido atendimento hospitalar.



Outro acusado de participação nesse crime ainda será julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Concórdia.