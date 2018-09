Área Azul poderá ser ampliada para a região do SESC

O trânsito nas ruas Romano Anselmo Fontana, Leonidas Favero, Atalácio Reginato e Travessa Lamonatto está mais intenso desde a abertura da nova sede do SESC, que foi inaugurada em julho de 2018. A reclamação dos usuários dos serviços do SESC e das pessoas que residem ou trabalham naquela região é sobre a dificuldade para conseguir vagas de estacionamento em horários de pico. O diretor do Departamento de Trânsito, Rudimar Vitto, diz que já estuda a possibilidade de ampliar o estacionamento rotativo para essa região.

Vitto afirma que ainda não há uma data definida para iniciar a operação da Área Azul, mas essa mudança já está praticamente definida. O diretor comenta que como ainda não há cobrança nessas vias, muitas pessoas deixam os veículos estacionados na rua o dia todo. “O próprio Sesc já nos informou que haverá um aumento significativo de alunos na unidade”, completa. O Departamento de Trânsito também vai discutir a possibilidade de transformar algumas vias em mão única.

Debate na Câmara

Esse assunto foi amplamente debatido na Câmara de Vereadores de Concórdia nas últimas sessões. Edno Gonçalves (PDT) diz que foi procurado por várias pessoas com essas queixas. “Os pais estão reclamando sobre o trânsito, de poucas faixas de pedestres e do excesso de velocidade dos veículos”, pontua.

Claiton Casagrande (PR) foi quem levou para a tribuna a ideia de ampliar a Área Azul. “Nessas regiões também há algumas empresas que serão beneficiadas com a rotatividade”, destaca.