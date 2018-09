Uma adolescente de 14 anos ficou gravemente ferida em atropelamanto ocorrido no inicio da manhã desta segunda-feira, dia 10, na Rua 29 de Julho área central de Concórdia.

Conforme informações, a jovem estava atravessando a faixa de pedestre quando foi colhida por uma motocicleta, com placa de Concórdia. Com o impacto, ela foi arremessada para o outro lado da via. A jovem sofreu fratura exposta na perna esquerda. O Corpo de Bombeiros Voluntários atendeu a vítima e fez a condução para atendimento no pronto-socorro do Hospital São Francisco.



A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).