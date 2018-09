Fato foi registrado em residência no bairro Floresta.

Um princípio de incêndio no medidor de energia elétrica de residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, na manhã desta segunda-feira, dia 10. O fato foi registrado na rua das Palmeiras, no bairro Floresta. O sinistro estava localizado na caixa padrão do imóvel.



Moradores perceberam o fogo e chamaram o Corpo de Bombeiros. Foi feito o desligamento do disjuntor geral, sem a utilização de água. Ninguém ficou ferido.



(Com informações do repórter André Krüger)