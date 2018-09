A cidade de Concórdia perdeu a disputa e os Jogos Abertos de Santa Catarina vão ser realizados em Jaraguá do Sul em 2020. A definição da cidade se deu durante a reunião do Conselho Estadual de Desporto. Além das duas, também concorriam o direito de sediar o evento daqui a dois anos as cidades de Rio do Sul e Brusque. A defesa da candidatura de Concórdia foi feita pelo prefeito Rogério Luciano Pacheco, na tarde do domingo, dia nove.



Dos 18 conselheiros com direito a voto, sete votaram para Jaraguá do Sul; seis para Rio do Sul, cinco para Concórdia e Brusque não ganhou votos.