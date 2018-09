A Femix 2018 demonstrou através dos números que eventos dessa natureza dão certo em Concórdia. Só para se ter uma ideia, foram R$ 13 milhões em negócios e mais de 70 mil pessoas que passaram pelo Parque de Exposições durante os cinco dias de feira. Números recordes, que demonstram que o empresariado e o público estavam ansiosos por uma expofeira na maior cidade da Amauc. Isso já era perceptível nos dias que anteceram o início da Femix, cujo clima já estava no ar. Os dias de tempo aberto ajudaram a emoldurar o sucesso da edição do evento, promovido pela CDL Concórdia.



Passada a Femix e seus resultados, agora fica a expectativa para uma próxima feira em Concórdia. Sim! A Capital do Trabalho não precisará esperar por dois anos para ter uma mostra da sua economia. A Administração já estaria trabalhando no retorno da Expo Concórdia já para 2019, Ainda não se tem informação de quando seria realizada e qual seria o projeto. Mas o Executivo Municipal já estaria se articulando para retomar o evento, que foi realizado pela última vez em 2013.



É bem verdade que parte do crescimento da Femix verificado nos últimos anos, se sustenta na ausência da Expo Concórdia. Sem a tradicional feira, que vinha sendo realizada pela Administração Municipal, o evento da CDL ocupou o espaço vazio e encontrou condições para crescer através de um planejamento sério, pensado também para os próximos anos.



Agora, com a Femix já consolidada e com robustez, a Administração Municipal terá vários desafios para retomar com a Expo Concórdia. Não dá para fazer o mesmo formato da feira, encerrada no último fim de semana. É preciso mais. Se torna imperioso pensar em um diferencial que lhe torne atrativa e com fôlego para uma retomada, até porque houve uma parada e nessas condições um renascimento acaba sendo pautado pela dificuldade.

Penso que esse diferencial não passe necessariamente pela mostra de animais ou eventos do agronegócio, já tradicionais na Expo Concórdia. O mesmo vale para o setor industrial, que também teve espaço cativo na feira organizada pelo Município. Também não passa obrigatoriamente pelos shows musicais, marca registrada em qualquer feira.

Ao meu ver, algo atrativo e importante para incrementar uma Expo Concórdia seria a realização de seminários e palestras voltadas para o empreendedorismo e inovação. Dados mostram que a cidade de Concórdia é pouco empreendedora. Porém, isso não é culpa da população. A cultura do empreendedorismo ainda engatinha por aqui e faltaria um "plus" para que ela ande com as duas pernas. Quem sabe esse pensamento possa ser semeado já na retomada da Expo Concórdia! É só uma sugestão.



Independente do que for planejado, a próxima Expo terá que ter um diferencial. Caso contrário, será semelhante a Femix - apesar de seu sucesso. Porém, correrá o risco de definhar ao longo do tempo pela escassez na oferta de novidades. Fica a dica!!!