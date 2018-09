Bombeiros Voluntários de Lindóia do Sul têm desconto no comércio

Através de uma parceria entre a CDL e a corporação dos bombeiros de Lindóia do Sul, os voluntários que atuam no município agora contam com descontos no comércio local. A ideia é valorizar o serviço prestado a comunidade e ao mesmo tempo incentivar a compra nos estabelecimentos de Lindóia.

São mais de 20 empresas que aderiram ao projeto. “Apresentei a ideia à presidente da CDL, Susana Bordinhon, e de imediato aceitaram a parceria. Temos empresas de vários segmentos, como farmácia, lojas de vestuário, de móveis, supermercados entre outras opções. Os descontos variam de acordo com os produtos, mas há locais que chegam a até 20%”, conta o comandante da Corporação, Marcos Calescura.

Os bombeiros voluntários vão retribuir com palestras e demais ações preventivas, além de comprar no comércio local. “É uma forma interessante de valorizar estes profissionais que dedicam tempo para as atividades dos bombeiros. São voluntários e merecem o reconhecimento. Além disso, sem dúvidas, dessa forma incentivamos que eles prestigiem o comércio de Lindóia do Sul”, argumenta Calescura.

Cada bombeiro recebeu um cartão com identificação e irá apresentar no ato da compra. Atualmente a corporação possui 23 bombeiros voluntários e 16 alunos em curso.