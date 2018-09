Candidato esteve no estúdio da Rádio Aliança, na Femix, e recebeu um exemplar do caderno de prioridades regionais.

O candidato a governador de Santa Catarina, Mauro Mariani, do MDB, afirma que a SC 283, entre Concórdia e Chapecó, precisa de uma revitalização. A afirmação foi feita durante visita ao estúdio da Rádio Aliança, na Femix 2018, no Parque de Exposições. Durante a quinta-feira, dia seis, Mariani e sua comitiva esteve em Concórdia durante trabalho de campanha.



Em entrevista gravada a Rádio Aliança, Mariani diz que "a gente reconhece qu a rodovia está om muita dificuldade. Assim como outras rodovias". Completa que hoje o Estado não dispõe de um recurso destinado para a manutenção de estradas para evitar a deterioração das mesmas. "Essa aqui não dá mais para esperar. Tem que recuperar rapidamente. Liga duas cidades que são molas propulsoras para o grande Oeste Catarinense", assegura Mariani.



A revitalização da SC 283 consta em um caderno de intenções, intitulado Prioridades Regionais do Alto Uruguai Catarinense, que foi formulado pela UnC Concórdia e Amauc, através de sugestões de mais de 30 entidades da microrregião. O objetivo é entregar esse documento para todos os candidatos nestas eleições. O caderno é composto por sugestões de investimentos em cinco eixos temáticos.



Sobre esse documento, o candidato a vice-prefeito Napoleão Bernardes, do PSDB, comenta "eu fui prefeito por duas vezes. A gente sabe onde o calo aperta. E nesse documento, muitas das visões têm a ver com a pauta municipalista. Significa dizer que as ciades tenham mais recursos para definir prioridades e seus investimentos", finaliza.