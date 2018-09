Programa é uma oportunidade para a regularização de débitos com o município

A Prefeitura de Itá lançou o Programa de Recuperação Fiscal – Refis 2018, destinado a promover a regularização de débitos com o município. Qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, pode aderir ao programa.

“Desde o ano passado estamos trabalhando nesse projeto de Lei para dar a oportunidade aos contribuintes que têm débitos em regularizar a situação sem ter que pagar multas e juros”, observa o prefeito de Itá, Jairo Sartoretto.

Quem aderir ao programa terá isenção de 100% dos juros e multas e poderá parcelar o débito em até 60 vezes. Mas têm algumas regras, o débito não pode ser superior a R$ 12 mil e as parcelas não podem ser inferiores a R$ 95,00. “É uma oportunidade que a Prefeitura de Itá está dando para empresas e para pessoas físicas em regularizar débitos com condições especiais, sem pesar no orçamento das pessoas”, completa Jairo.

A adesão ao Refis 2018 pode ser feita até o dia 12 de outubro. Para mais informações o contribuinte pode se dirigir ao setor de tributos da Prefeitura.