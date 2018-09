Terminada a Femix 2018, o município de Concórdia já começa a ter expectativa para outra expofeira. O maior município da Amauc irá ter a Expo Concórdia em 2019. A garantia foi dada pelo vice-prefeito Edilson Massocco, durante entrevista a Rádio Aliança, no último dia de Femix, no Parque de Exposições, durante o domingo dia nove.



A última vez que a Capital do Trabalho teve Expo Concórdia foi no ano de 2013. Em 2015, o evento que estava sendo organizado, foi cancelado e desde então não foi mais realizado pelo Poder Público Municipal.



Em entrevista a Rádio Aliança, Massocco destaca que o objetivo é fazer uma grande expo no próximo ano, com a participação de entidades e da comunidade. "Esse ano, tínhamos dois eventos, Tecnoeste e Femix. Com três eventos, isso iria enfraquecer todos. Ano que vem vamos fazer uma grande Expo, do tamanho que representa o Município de Concórdia", assegura.



Nos próximos meses, uma comissão organizadora será formada para iniciar as tratativas para o evento.