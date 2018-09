A Prefeitura de Arabutã, através da Secretaria da Saúde, esteve presente no o IV Seminário Estadual sobre Envelhecimento Ativo, que aconteceu em Gravatal. O Município de Arabutã compartilhou com o público presente a experiência do Projeto Memórias. “Retornamos deste evento com uma grande bagagem de cursos e projetos que podem ser implantados em Arabutã. O nosso Projeto repercutiu muito positivamente. Quem quiser participar do Projeto Memórias pode procurar a Unidade Básica de Saúde”, assinala o secretário de saúde, Cleiton Lermen.

Conforme Lermen, durante o Seminário, os participantes tiveram a oportunidade de debater sobre as políticas voltadas ao atendimento dos idosos. “Um dos grandes debates realizados foi com referência ao envelhecimento da população. A população está envelhecendo e são necessárias ações das esferas governamentais para o atendimento das demandas nesta área”, completa.

Entre os temas em debate esteve o aprofundamento do conhecimento sobre o processo de envelhecimento ativo, o funcionamento dos Conselhos Municipais e instituição dos Fundos Municipais do Idoso; apresentação da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa; e o funcionamento das Instituições de Longa Permanência – ILPIs e Centros Dias. Na programação dos dois dias houve também a troca de experiências entre os municípios em relação ao atendimento da pessoa idosa e o compartilhamento de iniciativas pró-envelhecimento ativo.

PG Comunicação