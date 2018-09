Neste período, em Santa Catarina, foram registrados 116 acidentes, nos quais 140 pessoas se feriram e 06 morreram. Se comparamos com a última operação de 2018 que teve a mesma duração de quatro dias (Semana Santa), houve redução do número de acidentes, mas aumento no número de feridos e mortos nas rodovias federais que cortam o estado:

Sem. Santa Independ. Var. %

Acid. 127 116 -8,6%

Feridos 118 140 +18%

Mortos 04 06 +50%

Três das seis vítimas fatais aconteceram no mesmo acidente: uma colisão frontal na manhã de sábado entre dois automóveis na BR 470 em Apiúna. As outras mortes foram registradas na BR 470 em Curitibanos (colisão frontal entre motocicleta e caminhão), na BR 101 em Garuva (colisão lateral entre dois automóveis) e na BR 101 em Laguna (atropelamento de pedestre).

O trabalho de fiscalização da PRF foi intenso: os radares fotográficos registraram 6.721 imagens de veículos transitando acima da velocidade permitida. Outros 3.036 autos de infração foram extraídos devido a outras infrações de trânsito. Destes, 162 foram para motoristas que estavam dirigindo sob efeito de álcool e 589 por ultrapassagem em local proibido.

(Fonte: Núcleo de Comunicação Social/PRF)