Nesta sexta (07) as equipes sub-15 e sub-17 do galo entraram em campo para mais uma rodada da série A do Catarinense, a equipe infantil (sub-15) venceu por 1 a 0 com gol olímpico de Jacson, já o sub-17 foi superado por 2 a 1 no CT do Busque.

Motivada pela vitória na rodada anterior, a equipe sub-15 fez um dos seus melhores jogos na temporada, e ainda no primeiro tempo abriu o placar com gol olímpico, a equipe ainda criou durante toda a partida boas chances de gol mas não conseguiu ampliar o placar, mas garantindo a vitória e os 3 pontos. No sub-17 a intensidade foi alta desde o apito inicial, mas ainda na primeira etapa os donos da casa abriram o placar após falha da defesa concordiense, na etapa complementar a equipe do Brusque ampliou com gol de cabeça. A equipe do galo descontou nos minutos finais com Natan em cobrança de pênalti, e já nos acréscimos teve chance de igualar o placar mas não conseguiu balançar as redes, terminando assim com derrota por 2 a 1.



As equipes concordienses retornam aos treinos já na segunda-feira (10) e iniciam a preparação para os confrontos contra as equipes do Inter de Lages no próximo sábado (15) no Estádio Domingos Machado de Lima a partir das 13h30min (sub-15) e 15h15min (sub-17), com ingressos sendo somente 1 litro de leite.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)