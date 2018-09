Fato aconteceu no fim da tarde deste domingo, dia nove.

Caminhonete de Presidente Castello Branco capota no interior de Ouro

O Corpo de Bombeiros atendeu a um a saída de pista seguida de capotagem na estrada que liga o centro ao interior do município de Ouro, por voltas 18h deste domingo, dia 09.

O acidente ocorreu na comunidade de Coxilha Seca e envolveu a Camionete HILLUX/SRV, placas MAW 3708, de Presidente Castelo Branco.

No veículo estavam 03 ocupantes, o motorista e dois caronas. O condutor e uma mulher que estava no banco da frente foram conduzidos pelos bombeiros até a emergência do Hospital Nossa Senhora das Dores para atendimento necessário.

A Polícia Militar também esteve no local.

Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.

(Fonte: Rádio Capinzal)