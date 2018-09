A Femix 2018 superou as expectativas da comissão organizadora. Segundo os números divulgados em coletiva de imprensa na tarde deste domingo, 9 de setembro, durante os cinco dias de feira foram gerados R$ 13 milhões em negócios e cerca de 70 mil pessoas circularam pelo Parque de Exposições. O projetado era que o volume de negócios chegasse a R$ 5 milhões, já que na Femix de 2016 o movimento econômico foi de R$ 4 milhões e foram 45 mil visitantes.

O presidente da CDL Concórdia e o coordenador geral da Femix, Heldemar Maciel, diz que os números apresentados à imprensa até agora foram apurados em uma pesquisa realizada pelo Senac. O levantamento também mostra que 99,1% dos expositores entrevistados ficaram satisfeitos com as vendas. Além disso, 97,2% aprovaram a inclusão do setor de Confecção, Calçados e Acessórios e do Pavilhão da Construção Civil, que foram as novidades da Femix 2018.

Maciel pontua que a feira deste ano cresceu cerca de 40% em comparação com a edição de 2016. “Todos os setores fizeram boas vendas. Isso é motivo de satisfação e é um prêmio por todo o trabalho que foi realizado”, destaca. O presidente da CDL ressalta que agora o desafio é pensar na edição de 2020. “As empresas de Concórdia esperavam um momento como esse e acreditaram na nossa proposta”, acrescenta.

A Femix 2018 foi realizada no período de 5 a 9 de setembro no Parque de Exposições de Concórdia. Nesta edição foram 150 expositores organizados em 190 espaços.