O concordiense Darlan Romani conquistou a primeira colocação no arremesso de peso na Copa Continental de Atletismo 2018, que está sendo disputada na República Checa. Em seis tentativas, Romani alcançou a marca de 21,89 metros de distância, superando a melhor marca do atual campeão da Diamong League, o neozelandês Tomas Walsh, que ficou com 21,43m.



Recentemente Romani ficou na quarta colocação no Diamong League, que foi disputado em Zurich, na Suíça. O vencedor foi Tomas Walsh.