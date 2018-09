Ônibus com torcedores da dupla Grenal se envolve em acidente com morte no RS

Uma colisão entre um ônibus e caminhonete deixou uma pessoa morta. O coletivo transportava torcedores. O acidente aconteceu por volta das 5h45 deste domingo (9), na ERA-404 em Rondinha, no Rio Grande do Sul.

O acidente envolveu um ônibus que fazia o trajeto Chapecó para Porto Alegre e uma caminhonete Frontier que transitava no sentido Sarandi para Rondinha. O coletivo transportava torcedores que iriam assistir ao Grenal. A partida ocorre nesta tarde de domingo.

Segundo informações extraoficiais, os ocupantes do ônibus são de São Jorge do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Marmeleiro e Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.

A caminhonete teria invadido a pista contrária, colidindo na lateral do veículo de turismo.

O motorista da Frontier, Cristiano Caus, morreu no local do acidente. O condutor do ônibus ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido com ferimentos graves.



(Fonte: ClicRDC)