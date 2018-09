A FEMIX 2018 – Feira de Grandes Negócios encerra oficialmente na tarde deste domingo, dia 9, no Parque de Exposições em Concórdia. O evento que iniciou na última quarta-feira, dia 5, e encerra no fim da tarde de hoje surpreendeu pelo número de visitantes nos primeiros quatro dias de acordo com uma projeção da Comissão Central Organizadora (CCO), cerca de 58 mil pessoas já circularam pelo Parque.

Após uma noite de emoções no Centro de Eventos com o espetáculo circense Universo Casuo que reuniu cerca de quatro mil pessoas o domingo também promete ser de ótimo movimento. O tempo bom com sol tem ajudado e quem comemora a circulação são os mais de 150 expositores que devem encerrar a feira com satisfação.

E para os que estão pensando o que fazer neste dia a sugestão é trazer a família e amigos para o Parque que ficará aberto até às 17h quando os portões serão fechados. Lembrando que a entrada é gratuita e que logo mais às 14h tem Show de Encerramento no Palco Alternativo com a Banda Portal do Sul.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia)